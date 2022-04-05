الحويج يبحث مع محافظ «المركزي» التونسي تسهيل الإجراءات المالية للشركات والمستثمرين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، طرق تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.

وتناول اللقاء، الذي جرى في تونس العاصمة، سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهد طرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الجارين، حسب وكالة الأنباء الليبية.

- الحويج يدعو المصحات والمستشفيات التونسية لفتح فروع لها في ليبيا

- «الاقتصاد» تطلع على التجربة التونسية في تنظيم توريد وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية

- الحويج يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس

- الحويج ومحافظ «المركزي التونسي» يبحثان تقديم تسهيلات للشركات ورجال الأعمال

وشدد الحويج على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما توافق الجانبان على وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال لمعاملتهم بطريقة خاصة، وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس، وإجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد أحداث الثورة.