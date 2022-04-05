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السوق الرسمية: الدولار والإسترليني يرتفعان أمام الدينار واليورو يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 11:30 صباحا
السوق الرسمية: الدولار والإسترليني يرتفعان أمام الدينار واليورو يتراجع
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات الإثنين.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.67 دينار مقابل 4.66 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني قرشين مسجلًا 6.13 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

في حين تراجع سعر اليورو قرشين إلى 5.12 دينار مقابل 5.14 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي قرشًا واحدًا إلى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار أمس، وبالمثل الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار أمس، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.56 دينار من 1.57 دينار أمس، فيما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.

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