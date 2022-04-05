«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، ظهور شبورة مائية الليلة على ساحل سرت، والساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب ظهور شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل سرت.