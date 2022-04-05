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أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 10:36 صباحا
أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة على معظم مناطق البلاد، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ميل درجات الحرارة إلى الاعتدال اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع احتمال تكوُّن شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر على سرت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول الخميس إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على المناطق من رأس إجدير إلى مصراتة، وبين 27 و34 درجة مئوية على مناطق الدواخل وسرت، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا، وانخفاضًا ملحوظًا الخميس حيث تكون بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوُّن شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على الخليج وبنغازي، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا الخميس إلى شمالية غربية نشطة السرعة، قد تتجاوز سرعتها 55 كيلومترًا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا الخميس على معظم المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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