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وزارة الداخلية بحكومة باشاغا تدعو للتهدئة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 12:55 صباحا
وزارة الداخلية بحكومة باشاغا تدعو للتهدئة في طرابلس
صورة متداولة لآثار الدخان جراء تبادل إطلاق النار قرب مبنى الجوازات بشارع الصريف في قلب طرابلس مساء الإثنين 4 أبريل 2022. (فيسبوك)
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دعت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، «الأطراف داخل العاصمة طرابلس إلى التهدئة وإيقاف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة المواطن»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن «المواجهات المسلحة وسط المواطنين الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف».

- اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

وتابعت أن «زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالت لهما»، مشيرة إلى أن المواجهات المسلحة في العاصمة «تهدد المواطنين الآمنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر».

وفي وقت سابق الإثنين، دارت اشتباكات بين مسلحين بشارع الصريم قرب مبنى الجوازات في قلب العاصمة طرابلس، وفق مصادر متطابقة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورًا يظهر آثار الدخان المتصاعد بمنطقة الاشتباكات، لافتين إلى أن طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون «كتيبة النواصي» و«جهاز دعم الاستقرار».

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