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شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 11:18 مساء
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV)
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الإثنين، المسؤولية عن التجاوزات المالية بقطاع الصحة، في أعقاب كشف النائب العام تجاوزات بوزارة الصحة بحكومة الوفاق تتجاوز 70 مليون دينار.

وأمس الأحد، أعلنت النيابة العامة، تحصيل قطاع الصحة 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وطرح البرنامج تساؤلاً على مختصين في الشأن الصحي، حول أسباب هذا الفساد وكيفية تحجيمه، وجاءت الآراء متنوعة بين ضرورة تغيير الاستراتيجيات المتبعة، وإحداث وعي مجتمعي بشأن المال العام.

- الكبير والحبري يطلعان السفير الأميركي على تطورات توحيد المصرف المركزي
- النيابة العامة: تحصيل 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في عهد حكومة «الوفاق»

ورأى إدريس القائد، الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية، أن الاستراتيجيات الخاطئة تفتح أبواب الفساد، متحدثا في هذا الإطار عن استئجار عيادات خاصة، رغم أن «طرابلس على سبيل المثال تضم 6 مراكز صحية ضخمة كان يمكن استغلالها».

وأضاف أن «معالجة الفساد يبدأ من أعلى وليس من أسفل»، مشددًا على أن «القطاع العام في ليبيا لا يتمشى مع عاداتنا وتقاليدنا وأصبح مريضًا».

وفي جزئه الثاني، تطرق البرنامج إلى المشاورات الجارية لبحث إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، حسب ما ورد في عدد من الصحف العربية والأجنبية.

والسبت الماضي، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه علي الحبري مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وجرى إطلاعه على التقدم المحرز في مشروع التوحيد، حسبما ذكر المصرف في بيان.

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