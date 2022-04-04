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«رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 10:26 مساء
«رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي خلال أسابيع
وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني. بريطانيا، 5 نوفمبر 2021. (رويترز)
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أفاد وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، اليوم الإثنين، بأن بلاده ستبرم أولى صفقاتها للحصول على مزيد الغاز من ليبيا وموردين آخرين، ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبل، وفق وكالة «رويترز».

وقال سينغولاني، في مؤتمر عبر الإنترنت، «هناك سلسلة محادثات جارية. خلال الأسابيع القليلة المقبلة سنبرم أولى الاتفاقات»، متوقعًا حصول إيطاليا على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

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وأضافت «رويترز» أن هذا الرقم سيتخطي 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024. وتسعى إيطاليا، التي تستورد نحو 40% من واردات الغاز من روسيا، لإيجاد بدائل وتنويع مزيج إمداداتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وإلى جانب تعزيز قدرة خط الأنابيب من الجنوب، فإن إيطاليا حريصة على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل قطر والولايات المتحدة وموزمبيق، وفق الوكالة.

استبدال إمدادات الغاز الروسي
وقال سينغولاني إن مرافئ الغاز الطبيعي المسال الثلاثة الحالية في إيطاليا يمكن استخدامها بالكامل لتوريد ما بين أربعة إلى خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي، بينما يمكن لوحدتين عائمتين جديدتين للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز أن تجلبا نحو عشرة مليارات متر مكعب من الإمدادات الإضافية في المدى المتوسط.

والأسبوع الماضي، أشار رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى إمكانية استبدال بين 30 و40% من الإمدادات الروسية على الفور، لكنه استدرك أن استبدال الباقي سيكون من الصعب للغاية، حيث استوردت إيطاليا العام الماضي نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا.

ولا تلبي ليبيا سوى احتياجات ضئيلة من الغاز إلى إيطاليا تقدر بـ 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر وقطر.

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