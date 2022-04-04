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الكبير والسفير التركي يبحثان العلاقة بين المصارف وتأثير الأزمة العالمية على البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 05:00 مساء
الكبير والسفير التركي يبحثان العلاقة بين المصارف وتأثير الأزمة العالمية على البلدين
لقاء الكبير والسفير التركي لدى ليبيا بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الإثنين، 4 أبريل 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، صباح اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز.

وقال مصرف ليبيا المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الكبير وسفير تركيا «تناول عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقة بين المصارف الليبية والتركية، إضافة لدور دولة تركيا وجهودها في دعم الاستقرار في ليبيا من خلال الدعوة لمصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف، كما تطرق الطرفان لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على البلدين».

- شكشك والسفير التركي يناقشان ملاحظات ديوان المحاسبة على عقود الشركات المبرمة مع بلاده

والتقى السفير التركي، أمس الأحد، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود المبرمة مع الشركات التركية.

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