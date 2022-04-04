جولة لمراقبة تطبيق الأسعار الجديدة للسلع في أجدابيا بمشاركة عميد البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

قام عدد من المسؤولين في بلدية أجدابيا بجولة ميدانية على عدد من الأسواق، وتجار الجملة والمحلات الغذائية والخضراوات، اليوم الإثنين، للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة للمواد الغذائية.

وشارك في الحملة عميد البلدية امبارك المنفي، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة، وإدارة الدعم بالمنطقة الوسطى، والحرس البلدي، بهدف مواجهة «تنامي ظاهرة استغلال المواطن والمضاربة في الأسعار في جميع احتياجاته والزيادة في معاناته خلال شهر رمضان».

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وشملت الجولة كل من سوق النجوم وسوق طريق جالو، وركز المشاركون فيها على مطالبة جميع أصحاب المحلات والأسواق بضرورة الالتزام والتقيد بالأسعار المحددة في اجتماع بلدية أجدابيا والأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية. كما دعت الحملة المواطنين للتعاون مع الجهات الضبطية والإبلاغ عن المخالفين.

والأسعار الرسمية للسلع هي:

- الفلفل الحار 7 دنانير

- فلفل محشي 6 دنانير

- طماطم 3 دنانير

- بطاطا 3 دنانير

- بصل يابس ديناران

- بصل خضر 2.5 دينار

- سلطة 2 دينار

- ليم 3 دنانير

- الخيار 4 دنانير

- الكوسه 4 دنانير

-البكيوة 1 دينار

- الباذنجان 3 دنانير

- الثوم 5 دنانير

جانب من الجولة الرقابية على أسواق الخضروات في أجدابيا، 4 أبريل 2022. (البلدية)

جانب من الجولة الرقابية على أسواق الخضروات في أجدابيا، 4 أبريل 2022. (البلدية)