غراندي ينتقد «ازدواجية المعايير» الأوروبية في قضية اللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول الأوروبية حيال قضية اللاجئين وذلك على خلفية مقتل أكثر من 90 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم في مأساة قبالة السواحل الليبية.

وحسب غراندي في تغريدة له عبر «تويتر»، اليوم الإثنين، فقد «أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية، وعليها الآن النظر على وجه السرعة في كيفية تطبيق ذلك على اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين يطرقون أبوابها.

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وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» مقتل أكثر من 90 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قاربهم في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بعد انطلاقهم من السواحل الليبية قبل وقوع الحادثة بعدة أيام، موضحة أن ناقلة تجارية أنقذت أربعة أشخاص صباح السبت، والذين أفادوا بدورهم بأن القارب كان يقل على متنه 100 شخص على الأقل.

وكشفت تقارير إعلامية أوروبية عن تعرّض أشخاص من أفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط للعنصرية، حيث جرى منعهم من عبور الحدود الأوكرانية، وأعطيت الأولوية للأوكرانيين. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن انزعاجه من التقارير التي تفيد بأن المواطنين الأفارقة على الجانب الأوكراني من الحدود يُحرمون حق عبور الحدود الدولية الآمنة.