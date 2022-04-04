صبراتة: ضبط وكر إحدى عصابات الاتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط أحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر.

وأشارت المديرية في بيان إلى «تأمين نقل 40 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية لإيداعهم بأحد مراكز الإيواء بطرابلس».

ويوم الخميس قبل الماضي، أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط وإحضار أحد المتهمين في عديد قضايا الهجرة غير الشرعية أخيرا، مشيرة إلى أنه أُلقي القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.

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وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المتهم يدعى «ي.س.أ» وهو «من ضمن قوائم المطلوبين للنائب العام، ومتهم في العديد من قضايا الهجرة غير الشرعية أخيرا».



مهاجرون غير شرعيين عقب ضبط أحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر في صبراتة. (فيسبوك)

مهاجرون غير شرعيين عقب ضبط أحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر في صبراتة. (فيسبوك)