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معارض تشادي بارز في جنوب ليبيا ينضم إلى المجلس العسكري بإنجامينا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 04 أبريل 2022, 02:01 مساء
معارض تشادي بارز في جنوب ليبيا ينضم إلى المجلس العسكري بإنجامينا
عناصر من الجيش التشادي في نجامينا، (أرشيفية: الإنترنت)
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انضم القائد التشادي المعارض السابق نيجي كروس، إلى المجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي، وهو أحد المسؤولين البارزين عن اغتيال والده في هجوم قادته جبهة الوفاق والتغيير من خلف حدود ليبيا.

وكروس، 59 عاما، معارض تشادي بارز لعدة عقود، شغل منصب النائب الثاني لرئيس هيئة الأركان في جبهة الوفاق والتغيير، وبحسب مصادر عسكرية، قاد الهجوم الذي بدأ في 11 أبريل العام 2021، انطلاقا من جنوب ليبيا إلى الداخل في تشاد، وأدى بعد عشرة أيام إلى مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي إيتنو، حسب تقارير لوسائل إعلام تشادية، أمس الأحد.

وبعد الهجوم الفاشل للجبهة، التي تسمى اختصارا «فاكت» على بوابات «كانم» في مايو الماضي، قرر نيجي كروس أن ينأى بنفسه عن محمد مهدي علي قائد الجبهة، الذي تدهورت العلاقات معه بشكل حاد.

المعارض التشادي يوضح سبب انضمامه إلى المجلس العسكري في بلاده
ويبرر اختياره الانضمام إلى المجلس العسكري بـ«دعوة المجلس العسكري التشادي للحوار»، وقبله، انضم نحو 20 من «المتمردين» السابقين من اتحاد القوى والمقاومة إلى النظام الانتقالي في سبتمبر الماضي.

بدورها، نفت الجبهة عضوية نيجي كروس، في الوقت الحالي فيها، حيث أبلغت الحركة الرأي العام في بيان صادر يوم السبت، أن العضو المذكور لم يعد أحد عناصرها منذ 14 سبتمبر العام 2021، وهو تاريخ هجوم قوات القيادة العامة على مواقعها حسب قولها.

وكشف بيان «فاكت» أن نيجي كروس التحق بعد «انشقاقه» عنها بصفوف حركة عسكرية أخرى، فيما تحدثت المصادر عن قضائه الليلة الأولى على الأراضي التشادية، يوم الأربعاء الماضي، بعد دخوله قرية أونيانجا - كبير، قرب الحدود الليبية.

الجماعات التشادية المسلحة تتمركز في جنوب ليبيا والسودان
وتتخذ العديد من الجماعات التشادية المسلحة من جنوب ليبيا والسودان منطلقا لها لتنفيذ عملياتها ضد إنجامينا.

واستضافت قطر عدة مباحثات بين المجلس الانتقالي والحركات المسلحة، الذين ثمّنوا الدور القطري في تقريب وجهات النظر، تمهيدا لحوار وطني شامل سيعقد في نجامينا مايو المقبل.

ومن ضمن الملفات التي تمت مناقشتها رسم خريطة طريق تمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مع نهاية الفترة الانتقالية التي يقودها محمد ديبي.

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