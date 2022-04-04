مكتب صندوق الزكاة في سرت يتسلم شحنة تمور

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مكتب صندوق الزكاة بسرت أنه تسلم شحنة من التمور الممتازة خلال شهر رمضان الكريم مقدمة من أحد فاعلي الخير.

ومن المقرر أن يوزع المكتب التمور على العائلات المحتاجة في شهر رمضان الكريم، وقال مصدر بالمكتب في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العائلات المستهدفة بحصة التمور من هذه الشحنة جرى حصرهم بمنظومة مكتب صندوق الزكاة.

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وقال إن هذه الأسر من ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل، وتقدر كمية التمور التي جرى تسلمها 220 قابية تمر ممتاز.

شحنة من التمور إلى مكتب صندوق الزكاة بسرت. (الإنترنت)