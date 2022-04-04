العابد يطلع على إجراءات سفارة ليبيا في القاهرة لمنح تأشيرات العمل

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول بها في السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لمنح تأشيرات العمل.

جاء ذلك خلال جولة، عقب لقائه القائم بأعمال السفارة محمد عبدالعالي، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتابع العابد الإجراءات الخاصة بالشهادات الصحية؛ مشيدا بالخطوات المتخذة من قبل القائمين على منظومة التأشيرات والجهود المبذولة بخصوص تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

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كما تناول الوزير، خلال الزيارة، أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بتنقل الأيدي العمالة المصرية إلى ليبيا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل في البلدين.

ورافق العابد، كل من وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، والملحق العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة محمد باروطة.