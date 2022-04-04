Atwasat

بيانات رسمية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 11:46 صباحا
بيانات رسمية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا
سفينة شحن صينية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أفادت آخر أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي بتصدر الصين قائمة المصدرين إلى ليبيا، مسجلة قفزة بنسبة 43% خلال أربع سنوات.

وتستحوذ الصين على صدارة قائمة المصدرين بقيمة 2.6 مليار دينار في العام 2020 مقابل 1.2 مليار دينار في العام 2016. وجاءت تركيا في المركز الثاني بمبلغ 2.3 مليار دينار في العام 2020 مقابل 1.2 مليار دينار في العام 2016، وفق آخر نشرة رسمية صادرة عن المصرف المركزي.

- القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد للافي استعداد بكين للمساعدة في إعادة إعمار ليبيا 
- سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة الإعمار
- البداية في بنغازي ودرنة.. الجراري يتوقع 10 مليارات دينار تعاقدات ملتقى «إعادة إعمار ليبيا»
- بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي

أما الإمارات فقد حلت في المرتبة الثالثة في قائمة المصدرين إلى ليبيا، بقيمة 1.4 مليار دينار ليبي مقابل 1.2 مليار دينار ليبي في العام 2016. كذلك تشير آخر أرقام رسمية إلى أن إجمالي الصادرات الليبية من إيطاليا تراجع إلى 1.4 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار في العام 2016.

أما الواردات من أسبانيا فقد حلت في المركز الخامس وارتفعت إلى 842 مليون دينار في العام 2020، مقابل 516.8 سنة 2016، وفي المركز السادس جاءت مصر التي تراجعت صادراتها إلى ليبيا إلى 796 مليون دينار مقابل 808.4 مليون دينار في العام 2016.

ووفق آخر أرقام رسمية، فقد بلغ إجمالي الصادرات الليبية من الخارج في العام 2020 نحو 12.3 مليار دينار. وتوزعت قائمة الموردين بين إسبانيا ومصر واليونان وتونس وقبرص وكوريا الجنوبية وألمانيا وهولندا، وأوكرانيا، ومالطا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، فيما لم يسجل العام 2020 أي واردات من تونس.

بيانات رسمية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية

مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء

خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي
أحوال الطقس اليوم: أجواء حارة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء حارة في معظم المناطق
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
غلق مخبز في صبراتة لسوء حالة النظافة (صور)
غلق مخبز في صبراتة لسوء حالة النظافة (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
العابد يطلع على إجراءات سفارة ليبيا في القاهرة لمنح تأشيرات العمل
العابد يطلع على إجراءات سفارة ليبيا في القاهرة لمنح تأشيرات ......
لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها
لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها...
بيانات رسمية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا
بيانات رسمية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا...
غلق مخبز في صبراتة لسوء حالة النظافة (صور)
غلق مخبز في صبراتة لسوء حالة النظافة (صور)...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط