غلق مخبز في صبراتة لسوء حالة النظافة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق الحرس البلدي مخبزا في صبراتة بالشمع الأحمر، بناءً على توصية مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب المدينة.

وجاء ذلك بعد جولة تفتيشية بالمخبز، سُجلت فيها عدة ملاحظات أولها سوء حالة النظافة العامة، وعدم تنظيف آلات خلط العجين، وغياب الشهادات الصحية للعاملين، وعدم استعمال الغربال، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما سجل المفتشون تحضير العجين في مكان غير صحي ومتهالك، وافتقار المخبز لبرنامج مكافحة الآفات، كما أن مكان سكن العمال ودورات المياه لهم غير صحية ولصيقة من صالة تحضير العجين.

وأشار البيان إلى إعداد مكتب صبراتة تقريرا مفصلا بتلك الملاحظات، وتسليمه إلى الجهات المختصة.

حلوى مضبوطة داخل المخبز.

أدوات مستخدمة في المخبز.

أدوات مستخدمة في المخبز.