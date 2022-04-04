«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن سرعة تلك الرياح ستصل إلى 25 عقدة غدا الثلاثاء.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراته غدا.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب ظهور ضباب خفيف خلال الصباح الباكر على ساحل طرابلس وزوارة.