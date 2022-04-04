الحرس البلدي: ضبط لحوم متعفنة في أبوسليم وخضراوات فاسدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الحرس البلدي، اليوم الأحد، عن ضبط لحوم متعفنة خلال جولة تفتيشية عامة داخل منطقة أبوسليم، بالإضافة إلى خضراوات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري خلال جولة أخرى في بنغازي.

وأفادت إدارة العلاقات والإعلام بالجهاز، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي أبوسليم قامت بالتعاون مع وحدة الرقابة على الأغذية والإصحاح البيئي بجولة تفتيشية عامة داخل المنطقة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، تمثلت في لحوم متعفنة، أيضاً مواد غذائية وخضروات مختلفة الأنواع بين المنتهية الصلاحية والمحظورة.

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وأضاف البيان أن الدورية قامت، على الفور، بإتلاف المضبوطات بواسطة سيارة ضاغطة تابعة لشركة الخدمات العامة تحت إشراف أعضاء الفرع، كما جرى قفل عدد من مستغلي الفضاء العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي منشور آخر، قالت إدارة الإعلام إن الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي ضبطت خضراوات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأيضًا لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وجرى إقفال عدد من المحال المخالفة بالشمع الأحمر وإحالة أصحابها للتحقيق.

سلع فاسدة جرى ضبطها خلال حملة تفتيش (صفحة جهاز الحرس البلدي على فيسبوك)

سلع فاسدة جرى ضبطها خلال حملة تفتيش (صفحة جهاز الحرس البلدي على فيسبوك)

سلع فاسدة جرى ضبطها خلال حملة تفتيش (صفحة جهاز الحرس البلدي على فيسبوك)

سلع فاسدة جرى ضبطها خلال حملة تفتيش (صفحة جهاز الحرس البلدي على فيسبوك)