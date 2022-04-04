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«إنفاذ القانون» توقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 12:07 صباحا
«إنفاذ القانون» توقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
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أعلنت مصلحة أملاك الدولة، اليوم الأحد، عن إيقاف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس وضبط آلات المعتدين، وفق منشور عبر صفحة المصلحة على «فيسبوك».

وأفادت المصلحة بأنها تواصل تنفيذ تعليمات النائب العام بشأن وقف التعديات الحاصلة على الغابات العامة وإزالة وهدم المباني المخالفة.

- النيابة العامة: إخلاء 94 موقعا مملوكا للدولة وإزالة 116 تعديا في الخمس

وأضافت أن دوريات إدارة إنفاذ القانون توجهت اليوم لمنتزه النقازة بمدينة الخمس وقامت بوقف الاعتداء على غابات المنتزه، رفقة جهاز الشرطة الزراعية الخمس، وجرى ضبط آلات المعتدين التي كانت تستخدم في جرف التربة.

قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
قوات إنفاذ القانون خلال حملة لوقف الاعتداء على غابات منتزه النقازة بمدينة الخمس (صفحة مصلحة أملاك الدولة على فيسبوك)
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