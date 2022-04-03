إخماد حريق بالوحدة الحلقية المغذية لمساكن شركة الكهرباء في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، السيطرة على حريق شب في الوحدة الحلقية المغذية لمساكن الشركة بجانب سياج محطة 220 ك.ف عين زارة.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن فرقة المناوبة بقسم الإطفاء والإنقاذ برفقة فريق الاستجابة والطوارئ سيطروا على الحريق، بعد البلاغ الوارد عند الساعة (18:48) اليوم الأحد.

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وأضافت أن فرقة الإطفاء تواصلت في جهود إطفاء الحريق والبقاء بالموقع إلى أن جرى التأكد من أن مسببات الاشتعال لم تعد متوفرة.

ولم تذكر الشركة سبب الحريق أو ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية.

فرق الإطفاء تخمد حريقًا شب بالوحدة الحلقية المغذية لمساكن شركة الكهرباء في عين زارة (صفحة الشركة على فيسبوك)

فرق الإطفاء تخمد حريقًا شب بالوحدة الحلقية المغذية لمساكن شركة الكهرباء في عين زارة (صفحة الشركة على فيسبوك)

فرق الإطفاء تخمد حريقًا شب بالوحدة الحلقية المغذية لمساكن شركة الكهرباء في عين زارة (صفحة الشركة على فيسبوك)