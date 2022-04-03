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شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 10:08 مساء
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV)
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تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الأحد، الأسباب التي أدت إلى قفزة قياسية في أسعار السلع الأساسية بكافة المدن الليبية، وتأثير ذلك على المواطنين، خلال الشهر الكريم.

وتحاول الحلقة، من خلال محاورة مختصين، إيجاد وسائل تمكّن الليبيين من مواجهة جائحة الغلاء، خاصة مع تعهدات حكومية بتنفيذ جملة من الإجراءات لكبح جماح الأزمة.

ويتعرف متابعو البرنامج عبر شبكة المراسلين بأغلب المدن على أسعار الأساسية بالأسواق، والإجراءات الرسمية المتخذة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

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وفي 24 مارس، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارًا بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

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