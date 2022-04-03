لجنة متابعة شركة «الواحة» تطلع مؤسسة النفط على برنامج عملها

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت لجنة متابعة شركة «الواحة»، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط على برامج عملها والعراقيل التي تحول دون إتمام مخططاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس، ضم رئيس لجنة متابعة شركة «الواحة» نضال خلف، وعضوي اللجنة سميرة العزابي وباسم هاشم، بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وعضوي مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد.

- مؤسسة النفط: رفع إنتاج «الواحة» بمقدار 200 ألف برميل من الخام يوميا

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مهامها، كما عرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المهام الموكلة للجنة و«دورها في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف الذي شكلت اللجنة من أجله».

بدوره، أكد صنع الله دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة الواحة، مشددًا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها، للحفاظ على مقدرات البلاد.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (303) لسنة 2022، تتولى مراجعة ومتابعة ما يتخذه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الواحة من القرارات ذات الطابع الفني والإداري والمالي، والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة، وتقييم عمل الإدارات الفنية والمالية والإدارية وكل لجان العمل بالشركة، إضافة لتقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها ورصد أي تجاوزات خلافًا للقوانين المنظمة لعملها.