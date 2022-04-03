لجنة متابعة شركة «الواحة» تطلع مؤسسة النفط على برنامج عملها...

أطلعت لجنة متابعة شركة «الواحة»، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط على برامج عملها والعراقيل التي تحول دون إتمام مخططاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس، ضم رئيس لجنة متابعة شركة «الواحة» نضال خلف، وعضوي اللجنة سميرة العزابي وباسم هاشم، بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وعضوي مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد.
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ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مهامها، كما عرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».
أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المهام الموكلة للجنة و«دورها في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف الذي شكلت اللجنة من أجله».
بدوره، أكد صنع الله دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة الواحة، مشددًا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها، للحفاظ على مقدرات البلاد.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (303) لسنة 2022، تتولى مراجعة ومتابعة ما يتخذه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الواحة من القرارات ذات الطابع الفني والإداري والمالي، والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة، وتقييم عمل الإدارات الفنية والمالية والإدارية وكل لجان العمل بالشركة، إضافة لتقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها ورصد أي تجاوزات خلافًا للقوانين المنظمة لعملها.
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