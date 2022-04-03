«الخدمات العامة» تستأنف عملها في سبها بعد حل أزمة الرواتب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

استأنفت شركة الخدمات العامة أعمالها في مدينة سبها، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب العاملين المتأخرة منذ أكتوبر 2021، وفق أحمد التمتام مسؤول الإعلام والتوثيق بالشركة.

وقال التمتام لـ«بوابة الوسط»، إن الشركة استأنفت العمل الذي توقف الأسبوع الماضي، بسبب عدم صرف رواتب العاملين منذ أكتوبر 2021.

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وأشار المسؤول إلى اتفاق جرى مع المجلس البلدي سبها على تحويل القيمة المالية للشركة، حيث بدأت السيارات اليوم نقل القمامة من الشوارع، لافتًا إلى أن رجال السلامة المدنية سبها قاموا بإطفاء النار التي جرى إشعالها في القمامة ببعض الأحياء، وتسببت في دخان وروائح كريهة.

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)