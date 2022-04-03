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«الخدمات العامة» تستأنف عملها في سبها بعد حل أزمة الرواتب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 03 أبريل 2022, 09:16 مساء
«الخدمات العامة» تستأنف عملها في سبها بعد حل أزمة الرواتب
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
alwasat radio

استأنفت شركة الخدمات العامة أعمالها في مدينة سبها، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب العاملين المتأخرة منذ أكتوبر 2021، وفق أحمد التمتام مسؤول الإعلام والتوثيق بالشركة.

وقال التمتام لـ«بوابة الوسط»، إن الشركة استأنفت العمل الذي توقف الأسبوع الماضي، بسبب عدم صرف رواتب العاملين منذ أكتوبر 2021.

- عمال شركة الخدمات العامة في سبها يعتصمون لعدم صرف مستحقاتهم

وأشار المسؤول إلى اتفاق جرى مع المجلس البلدي سبها على تحويل القيمة المالية للشركة، حيث بدأت السيارات اليوم نقل القمامة من الشوارع، لافتًا إلى أن رجال السلامة المدنية سبها قاموا بإطفاء النار التي جرى إشعالها في القمامة ببعض الأحياء، وتسببت في دخان وروائح كريهة.

العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
العاملون بشركة الخدمات العامة يستأنفون عملهم في مدينة سبها (متابعة رمضان كرنفودة)
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