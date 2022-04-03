الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تستعد لتفعيل مكتبها في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصل إلى مدينة سرت، اليوم الأحد، وفد من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استعدادًا لتفعيل مكتب الهيئة بالمدينة، تمهيدًا لبدء العمل بالمنطقة.

وعقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم اجتماعًا مع الفريق المكلف من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الذي يضم مديري إدارات شؤون المكاتب والإعلام والرفاة بالهيئة وبحضور مدير مكتب الهيئة بسرت.

وقال الناطق باسم بلدية سرت إن أعضاء فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أطلعوا عميد البلدية خلال الاجتماع على مهام فريق عمل الهيئة في مدينة سرت، مشيرًا إلى أن المعداني أكد من جهته استعداد البلدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه الفريق في أداء أعمالهم المكلفين به.

وأضاف المصدر أن فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وصل سرت من أجل تفعيل مكتب الهيئة الجديد بالمدينة، ومتابعة مقبرة اكتشفت سابقًا أسفل سور مدرسة قيد الإنشاء بسرت، وعثر بداخلها على 7 جثث تعود للحرب التي شهدتها المدينة ضد تنظيم «داعش».