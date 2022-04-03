الحويج يدعو المصحات والمستشفيات التونسية لفتح فروع لها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، المصحات والمستشفيات التونسية لفتح فروع لها في ليبيا، متعهدًا بتقديم تسهيلات أمام القطاع الطبي التونسي في البلاد، لزيادة التعاون في المجال الطبي، على مستوى الصناعة والاستثمار.

وقال الحويج، في مقطع مصور نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، إن ليبيا تتطلع للتعاون مع تونس في المجال الطبي، خاصة أن الأخيرة توصلت إلى 40 مصلاً ووفرت 70% من الاحتياجات الدوائية.

كما تحدث عن ضرورة التعاون في مجال صناعة الدواء، بالتعاون بين رجال الأعمال الليبيين والتوانسة للمشاركة في الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن أغلب الخدمات الصحية لليبيين تقدم في تونس، وهو ما يشجع على دعوة المصحات والمستشفيات التونسية لفتح فروع لها في ليبيا، لا سيما في المناطق القريبة لتونس في منطقة زوارة على سبيل المثال.

وفي هذا السياق، أشار الحويج إلى المناطق الخاصة الحدودية التي أعلنتها الوزارة، وهي أكثر من المنطقة الحرة، وتتمتع بمرونة أكثر من جميع النواحي، من أجل التشجيع على التعاون في خارطة استثمارية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.

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وأمس السبت، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مباحثات دارت بين الوزيرين الحويج وسعيد بشأن ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والاتفاق على عقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، وتفعيل المنطقة الخاصة زوارة، ودعم اللجان الفنية لتعزيز التعاون، ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع.