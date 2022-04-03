حكومة الوحدة الوطنية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، قرارًا يحدد من خلاله ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ونص القرار رقم (350) لسنة 2022 الصادر اليوم، على أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان المبارك «من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة ظهرًا».

- المصارف الليبية في رمضان.. تعرف إلى مواعيد العمل الرسمية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن مواعيد عمل المصارف التجارية في شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً بالنسبة للموظفين، وفق منشور عبر صفحته على «فيسبوك».