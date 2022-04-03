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شكشك وسفير أنقرة يبحثان ملاحظات ديوان المحاسبة على عقود الشركات التركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 05:38 مساء
شكشك وسفير أنقرة يبحثان ملاحظات ديوان المحاسبة على عقود الشركات التركية
لقاء شكشك والسفير التركي في طرابلس، الأحد 3 أبريل 2022. (ديوان المحاسبة)
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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، خلال لقائهما اليوم الأحد، «ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء شكشك والسفير التركي يأتي «في إطار تنفيذ الاختصاصات الفنية المناطة بديوان المحاسبة، واستكمالًا للقاءات المتتابعة لرئيس الديوان مع المسؤولين والشركات التركية التي لديها عقود في ليبيا».

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وأوضح أن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، «تناول ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، وسبل حلحلة أية مشاكل أو عراقيل تحول دون استئنافها لمهامها، واستكمال مشاريعها، بما يسهم في تفعيل وتسريع حركة البناء والعمران وإيفاء الشركات لالتزاماتها، وفي الوقت ذاته نيلها لكامل حقوقها».

وتعاقدت العديد من الشركات التركية في أوقات سابقة على تنفيذ العديد من المشروعات في ليبيا بما فيها البنية التحتية وقطاعات الكهرباء، بموجب اتفاقات ومذكرات تفاهم موقعة بين حكومات البلدين في أوقات سابقة.

شكشك وسفير أنقرة يبحثان ملاحظات ديوان المحاسبة على عقود الشركات التركية
شكشك وسفير أنقرة يبحثان ملاحظات ديوان المحاسبة على عقود الشركات التركية
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