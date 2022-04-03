توزيع سلال غذائية على الأسر محدودة الدخل في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

وزع مكتب صندوق الزكاة بمدينة بني وليد «سلالًا غذائية» على العائلات من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان.

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة ببني وليد، علي التائب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحملة تهدف إلى مساعدة العائلات المحتاجة خصوصًا في شهر رمضان المبارك، للتخفيف من معاناتهم في ظل غلاء الأسعار ونقص السيولة وتأخر المرتبات.

وذكر التائب، أن الصندوق وزع كمية من اللحوم تحت شعار «يا باغي الخير أقبل» والتي أطلقها صندوق الزكاة الليبي خلال شهر رمضان المبارك.

وتشهد الأسواق في مدينة بني وليد ارتفاعًا في الأسعار خاصة في المواد الغذائية واللحوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المدينة.

إحدى السلال الغذائية التي يجري توزيعها للأسر محدودة الدخل في بني وليد. (الإنترنت)