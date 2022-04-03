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النائب العام يتخذ إجراءات لمنع استعمال غاز «بروميد الميثيل»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 03:16 مساء
النائب العام يتخذ إجراءات لمنع استعمال غاز «بروميد الميثيل»
النائب العام الصديق الصور، (أرشيفية: الإنترنت)
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اتخذ مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور عددًا من الإجراءات لتأطير منع استعمال غاز «بروميد الميثيل» عقب تلقيه، بلاغًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

تضمَّن بلاغ الهيئة، وفق موقع مكتب النائب العام، في بيان، إثبات واقعة توريد كمية من مادة (بروميد الميثيل)، وتداولها في شكل غاز مسال تحت الضغط يستعمل على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية وتعقيم المخازن والتربة؛ رغم استقرار الرأي العلمي القائل بسُمِّيَتِه على الإنسان والحيوان.

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وأشار موقع مكتب النائب العام إلى «اتخاذ الإجراءات التحفظية جميعها التي تسهم في حماية المستهلك والمصلحة العامة، وتستجيب للمقررات الدولية في خصوص حماية البيئة والأحياء». كما كُلِّف جهاز الحرس البلدي وإدارة المهام الخاصة والإدارة العامة لإنفاذ القانون وقوة مكافحة الإرهاب مباشرة إجراءات الاستدلال لغرض تحديد نقاط التزود بغاز (بروميد الميثيل)، وحصر الكميات المتوافرة منه والتحفظ عليها.

وأُحيطت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي علمًا بالخصوص؛ لإسناد أمر المعالجة الضرورية المطلوبة إلى خبراء متخصصين وصولًا إلى منع استعمال الغاز المذكور وغيره من المواد المحظور استيرادها.

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