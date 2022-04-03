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ضبط متهم بسرقة قطع ذهبية وصكوك في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 01:41 مساء
ضبط متهم بسرقة قطع ذهبية وصكوك في بنغازي
جانب من المضبوطات مع المتهم. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على شخص سرق قطعًا ذهبية وصكوكًا مصرفية من منزل مواطن، وسحب مبالغ مالية بالصكوك المسروقة.

وأضافت المديرية - في بيان - أن المباحث تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بأن شخصًا مجهولًا سرق محتويات منزله الكائن بمنطقة القوارشة، المتمثلة في طاقمي ذهب، وأربع أطوانات غاز طهي، ومواد كهربائية، ومجموعة صكوك وقعها المشتكي على بياض. وأفاد بأن الجاني سحب مبلغ 15 ألف دينار ومبلغ آخر ألفي دينار . 

وبينت التحريات أن الجاني حوَّل المبلغ من حساب المشتكي إلى حساب شخص يدعى «أ.س.أ» يمتلك محل صرافة بسوق فينيسيا، ليجري استدعاء صاحب محل الصرافة وبالاستدلال معه أفاد باتصال أحد الأشخاص به هاتفيًا وإيداع صك من مصرف الجمهورية بوعطني إلى حسابه بفرع أوزو.

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وجرى التواصل إلى الفاعل بعد إعداد كمين محكم له وضبطه وكان يستقل مركبة آلية نوع «دودج» سوداء اللون، وبتفتيش المركبة احترازيًا، تم العثور على الصكوك المتبقية التي تخص الشاكي، وعددها خمسة صكوك، وصندوق عدة يخص الشاكي وتم الانتقال إلى القسم.

وتبين أن المتهم يدعى «ع.ف.ع» من مواليد1989 واعترف بأنه مَن سرق منزل الشاكي ع طريق باب المطبخ، وأفاد بعملية تحويله للمبلغ المالي، وأفاد أيضًا بأنه اشترى المركبة المضبوطة بالمبلغ الذي حوله، أما عن المواد الكهربائية وأسطونات الغاز فقد أفاد ببيعها بسوق دينارين.

جانب من المضبوطات مع المتهم. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من المضبوطات مع المتهم. (مديرية أمن بنغازي)
ضبط متهم بسرقة قطع ذهبية وصكوك في بنغازي
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