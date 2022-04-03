Atwasat

«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 12:50 مساء
«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وبراني، نشطة على ساحل بنغازي تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه نهار الغد على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1و 2.75 متر.
- البحر مضطرب على ساحل زوارة وطرابلس، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20عقدة تصل إلى 25 عقدة علي بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين
«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان

حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي

«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا

«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
بابا الفاتيكان يهاجم اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وليبيا
بابا الفاتيكان يهاجم اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي ...
وزير النقل يبحث مع كونسورتيوم «إينيس» الإيطالي استئناف إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي
وزير النقل يبحث مع كونسورتيوم «إينيس» الإيطالي استئناف إعادة ...
المصارف الليبية في رمضان.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية
المصارف الليبية في رمضان.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية
«444 قتال» يعلن ضبط شحنة وقود مهربة جنوب بني وليد (صور)
«444 قتال» يعلن ضبط شحنة وقود مهربة جنوب بني وليد (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين
«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين...
تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مستهل الأسبوع
تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مستهل الأسبوع...
«الإمداد الطبي» يبحث مع الغرفة التجارية الأميركية ملف شركات الأدوية
«الإمداد الطبي» يبحث مع الغرفة التجارية الأميركية ملف شركات ......
«444 قتال» يعلن ضبط شحنة وقود مهربة جنوب بني وليد (صور)
«444 قتال» يعلن ضبط شحنة وقود مهربة جنوب بني وليد (صور)...
المصارف الليبية في رمضان.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية
المصارف الليبية في رمضان.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط