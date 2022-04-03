المصارف الليبية في رمضان.. تعرف على مواعيد العمل الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي مواعيد عمل المصارف التجارية في شهر رمضان المبارك.

وأوضح المصرف، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مواعيد العمل بالمصارف خلال شهر رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً بالنسبة للموظفين.

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وأوضح المنشور أن أبواب المصارف ستفتح أمام الجمهور الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتتواصل حتى الثانية والنصف بعد الظهر.