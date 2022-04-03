بابا الفاتيكان يهاجم اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

شجب بابا الفاتيكان، فرنسيس، ما وصفها بـ«الاتفاقات الدنيئة» التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لإعادة المهاجرين، داعيًا بروكسل إلى إظهار الإنسانية في الترحيب بهم.

وأمام الرئيس المالطي، جورج فيلا، في كلمة ألقاها في مستهل زيارة لمالطا أمس السبت، دعا بابا الفاتيكان إلى أن يكون البحر الأبيض المتوسط «فضاء للتضامن، وليس نذير غرق مأساوي لسفينة حضارة».

وندد فرنسيس بمراكز الإيواء الليبية للمهاجرين غير الشرعيين باعتبارها «معسكرات اعتقال» - حسب تعبيره، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك، يوم السبت، في اتهام الاتحاد الأوروبي بتواطئه في الانتهاكات المرتكبة. وقال: «لا يمكن للدول المتحضرة أن توافق لمصلحتها الخاصة على الاتفاقات الدنيئة مع المجرمين الذين يستعبدون البشر الآخرين لسوء الحظ، هذا يحدث».

- بابا الفاتيكان يدعو إلى «استجابات واسعة» لأزمة الهجرة

- وصول بابا الفاتيكان إلى مالطا في زيارة تستمر يومين

كما خاطب المجتمع الدولي بحثه على الاستجابة الواسعة على خلفية «حالة الهجرة الطارئة» جراء الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه ينوي زيارة كييف قريبًا تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كان فرنسيس يشير إلى برنامج الاتحاد الأوروبي الذي يعود توقيعه إلى سبع سنوات لتدريب خفر السواحل الليبي، الذي يقوم بدوريات على ساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا لصد عمليات تهريب المهاجرين، حيث يعيد اللاجئين المحتملين إلى الشاطئ.

وجرى تبني البرنامج ودعمه بقوة من قبل إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى في خط المواجهة لمحاولة وقف تدفق مئات الآلاف من المهاجرين اليائسين الذين يدفعون للمهربين المقيمين في ليبيا مقابل عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

ودانت جماعات حقوق الإنسان البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي باعتباره انتهاكًا لحقوق المهاجرين، ووثقت الانتهاكات الجسيمة في معسكرات الاعتقال، حيث يحتجز المهاجرون العائدون بعد ذلك. والأسبوع الماضي قالت ألمانيا إن جيشها لن يوفر التدريب لخفر السواحل الليبي بعد الآن نظرًا لمعاملة المهاجرين «غير المقبولة»، وفي بعض الحالات غير القانونية.