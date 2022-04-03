لمناسبة رمضان.. المنفي يتلقى برقيات تهنيئة من تبون وعباس وأمير الكويت

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، برقيتي تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما تلقى المنفي برقيتي تهنيئة لنفس السبب من رئيسي الجزائر، عبدالمجيد تبون، وفلسطين، محمود عباس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

-وليامز: أرجو أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة

- دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا

- البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق مقاصد رمضان من التسامح والمضي قدما نحو وطن مستقر

وحسب البيان، فقد قدم أمير الكويت وولي عهده ورئيسا الجزائر وفلسطين التهاني للمنفي متمنين خلال برقياتهم «التقدم والرفعة والازدهار والسلام والاستقرار للشعب الليبي».