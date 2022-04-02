«الخارجية» ترحب بالتوصل إلى هدنة في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، عن ترحيبها بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ، بشأن هدنة لمدة شهرين في اليمن اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن تسهم الخطوة في التوصل إلى «اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن»، مؤكدة دعمها الجهود والمبادرات الرامية التى تسهم فى «إيجاد حل سياسي».

وحضت بالذكر المشاورات الحالية التي تستضيفها السعودية، وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل «تحقيق المصالحة الدائمة التى تحافظ على وحدة اليمن واستقلاله، وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل».

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الهدنة تدخل حيز التنفيذ في اليمن

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، وتستمر لمدة شهرين قابلة للتمديد، وأضاف في بيان، أن «أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران»، مشيرًا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف».

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا في اليمن دعمًا لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتخوض نزاعًا داميًا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف، وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، فيما يأتي الإعلان بعد جهود قام بها المبعوث الأممي منذ أشهر.

وتكثفت الجهود في الأيام الأخيرة، فيما التقى غروندبرغ، الخميس، ممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان، إضافة إلى سلسلة لقاءات أجراها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في الرياض. وتزامن الإعلان مع نقاشات حول النزاع المدمر في اليمن.