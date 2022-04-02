Atwasat

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 09:07 مساء
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز (صور)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
alwasat radio

افتتح وزير التربية والتعليم، في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، اليوم السبت، مدرسة «إمحمد العجيلي» للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم الزاوية المركز، بعد خضوعها لصيانة شاملة.

وأُقيمت مراسم افتتاح المدرسة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، والمدير العام لمركز التدريب وتطوير التعليم علي الوافي، ومديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية راشد، ومراقب التربية والتعليم الزاوية المركز بشير الأخضر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- افتتاح مدرستين جديدتين في زليتن

وافتتح المقريف، الخميس، مدرستي «الكرامة» و«الحسن بن الهيثم» ببلدية زليتن، بعد إتمام إنشائهما من جديد، بسبب أضرار لحقت بهما خلال الحرب العام 2011.

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
سريلانكا تعلن حظر تجول 36 ساعة لمواجهة الاضطرابات

سريلانكا تعلن حظر تجول 36 ساعة لمواجهة الاضطرابات
فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان

فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»

مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال
السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية الهلال

السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية...
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان

3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث

كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان

المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج ومحافظ «المركزي التونسي» يبحثان تقديم تسهيلات للشركات ورجال الأعمال
الحويج ومحافظ «المركزي التونسي» يبحثان تقديم تسهيلات للشركات ...
«العفو الدولية»: يجب وقف تمويل «العمليات المشتركة».. ومحاسبة أفرادها على القتل في مصراتة
«العفو الدولية»: يجب وقف تمويل «العمليات المشتركة».. ومحاسبة ...
تراجع سعر صرف الدولار واليورو في السوق الموازية
تراجع سعر صرف الدولار واليورو في السوق الموازية
إطلاق الناشط منصور عاطي بعد 10 أشهر من الاختفاء
إطلاق الناشط منصور عاطي بعد 10 أشهر من الاختفاء
«الخارجية»: بحثنا في هانوي إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس
«الخارجية»: بحثنا في هانوي إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز (صور)
افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز (صور)...
وليامز: أرجو أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة
وليامز: أرجو أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا ......
«الاقتصاد» تطلع على التجربة التونسية في تنظيم توريد وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية
«الاقتصاد» تطلع على التجربة التونسية في تنظيم توريد وتوزيع ......
«الخارجية»: بحثنا في هانوي إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس
«الخارجية»: بحثنا في هانوي إعادة فتح السفارة الفيتنامية في ......
إطلاق الناشط منصور عاطي بعد 10 أشهر من الاختفاء
إطلاق الناشط منصور عاطي بعد 10 أشهر من الاختفاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط