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تراجع سعر صرف الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 05:17 مساء
تراجع سعر صرف الدولار واليورو في السوق الموازية
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تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية مساء اليوم السبت من 4.94 دينار المسجلة ظهرًا إلى 4.93 دينار عند الرابعة و35 دقيقة مساءً.

كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.37 دينار، مقارنة بـ5.40 دينار، فيما حافظ الجنيه الاسترليني على استقراره عند 6.54 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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وحافظت الليرة التركية على سعر صرف 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.67 دينار ليبي.، وهي ذاتها أسعار فترة الظهيرة.

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