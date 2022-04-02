الكبير والحبري يطلعان السفير الأميركي على تطورات توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه علي الحبري مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وجرى إطلاعه على التقدم المحرز في مشروع التوحيد، حسبما ذكر المصرف في بيان اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن أولى ثمار مشروع التوحيد تمثلت في إرسال سيولة نقدية من المركزي بطرابلس الى فرع المركزي ببنغازي ليتم توزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان.

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وأرسل المصرف خمس شحنات من السيولة إلى بنغازي، لتوزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وآخر الشحنات وصلت الأربعاء الماضي بقمية 100 مليون دينار، فيما قال المركزي إنها واحدة من الشحنات المبرمج نقلها إلى بنغازي بقيمة مليار دينار، وقد بدأ إرسال الشحنات السبت الماضي.