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ليبيا و6 دول في مستوى الخطورة الرابع بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 02:37 مساء
ليبيا و6 دول في مستوى الخطورة الرابع بسبب «كورونا»
جانب من حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. (مركز مكافحة الأمراض)
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قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن ليبيا من ضمن 6 دول في الشرق الأوسط مصنفة في مستوى الخطورة الرابع والأكثر الخطورة للسفر بسبب تداعيات فيروس «كورونا» ويتطلب الحصول على تطعيمات كاملة.

واستندت بيانات المركز، إلى تصنيف مركز مكافحة الأمراض الأميركية لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر؛ وتحديدا دول الجوار والوجهات الرئيسية للمواطن الليبي، حيث يجري حساب معدلات الإصابة وعدد الاختبارات مقارنة بعدد السكان. وإلى جانب ليبيا، شمل التقرير تونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد والنيجر.

وأشار التقرير الوبائي الأسبوعي إلى استمرار انخفاض المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة وصولًا إلى 7% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، لافتًا إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع، فضلًا عن استقرار معدل الوفيات لتسجل 1.34 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

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وأوضح المركز في تقريره الوبائي الأسبوعي الممتد حتى الخميس الماضي (31 مارس)، أن هذا التحسُّن يعود إلى استقرار مؤشر عدد التكاثر في الإصابات عند (0.76) نهاية هذا الأسبوع واستقراره تحت (1) لأكثر من شهرين متتاليين إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

..وفيما يلي بيان بمتوسط عدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون نسمة في ليبيا و6 دول جوار وعبور لليبيين:

ليبيا و6 دول في مستوى الخطورة الرابع بسبب «كورونا»
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