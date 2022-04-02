اتفاق على تبادل الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره التونسي سمير سعيد تعزيز التبادل التجاري المشترك في الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية، خلال لقاء بينهما في تونس.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، في بيان اليوم السبت، أن اللقاء تطرق إلى الفرص المتاحة لإقامة شراكة استراتيجية تؤسس لتكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين.

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كما جرت مناقشة ضرورة وضع تصور مشترك لدفع التبادل والاستثمار المشترك، خاصة في بعض القطاعات الحياتية وذات البُعد الاستراتيجي ومنها المواد الأولية، وكذلك الخدمات الصحية.

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أهمية دعم القطاع المالي والبنكي بين البلدين

وشدد الوزيران على أهمية دور هياكل الدعم العمومية والقطاع الخاص والقطاع المالي والبنكي، وهو القطاع الذي وصفته الوزارة بأنه «أحد أبرز التحديات التي ظهرت خلال الأحداث و الأزمات العالمية الأخيرة».

كما تعرض الجانبان إلى أهمية دعم القطاع الخاص في البلدين الشقيقين ومساعدته من خلال توفير الظروف والآليات الملائمة من خلال الاستثمار، والتوجه نحو الأسواق الأفريقية.

واقترح الحويج وسعيد تشكيل فريق عمل مشترك للتعمق في مجمل التصورات المقدمة من مختلف جوانبها، ووضع برنامج تحرك عملي تشترك في صياغته مختلف الأطراف المعنية لا سيما فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

الحويج خلال لقائه مع نظيره التونسي سمير سعيد في تونس. (وزارة التخطيط التونسية)

الحويج خلال لقائه مع نظيره التونسي سمير سعيد في تونس. (وزارة التخطيط التونسية)