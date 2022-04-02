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«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 01:06 مساء
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
جانب من حملات مركز مكافحة الأمراض لتطعيم المهاجرين ضد فيروس كورونا. (المركز)
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قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الوضع الوبائي في ليبيا تحسن في ظل تسجيل انخفاض قياسي في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في تقريره الوبائي الأسبوعي الممتد حتى الخميس الماضي (31 مارس)، أن هذا التحسُّن يعود إلى استقرار مؤشر عدد التكاثر في الإصابات عند (0.76) نهاية هذا الأسبوع واستقراره تحت (1) لأكثر من شهرين متتاليين إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

انخفاض الإصابات أسبوعيًا لـ 7 %
وأشار التقرير الوبائي إلى استمرار انخفاض المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة وصولًا إلى 7% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، لافتًا إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع، فضلا عن استقرار معدل الوفيات لتسجل 1.34 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

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ونوه بأن انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 100 اختبار لكل 100 ألف مواطن يقلل من قدرة المركز على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

كما شدد على أن جميع المناطق الليبية مصنفة في المستوى الوبائي الثاني، وهو مؤشر لخروج البلاد من الموجة الرابعة ولا يعني بالضرورة انتهاء الوباء، وخاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين (16% فقط) وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددًا.

ويتواصل انخفاض عدد الحالات المسجلة محليًا؛ إذ تشهد المناطق الصحية في ليبيا انخفاضًا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًا، ولم تتخط أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وقد سجل العدد الكلي للإصابات 501 ألف و738 حالة، والوفيات 6 آلاف و419 حالة، فيما قدر عدد الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية خلال الأسبوع الماضي 3 حالات يوميًا بانخفاض بلغ 25% عما سجل الأسبوع الماضي.

انخفاض الاختبارات والحالات المصابة خلال أسبوع 
كما سجل المركز خلال الأسبوع انخفاضًا في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميًا مقارنة بالأسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 625 اختبارًا يوميًا بانخفاض بلغ 38% عن الأسبوع السابق وقد رافق ذلك انخفاض ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة المسجلة، إذ بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المسجلة 45 حالة يوميًا مقارنة بعدد الحالات المسجلة في الأسبوع الماضي بانخفاض بلغ 43%. وانخفض مؤشر نسبة الحالات الموجبة إلى 7% نهاية هذا الأسبوع.

وسجلت مراکز رصد الوفيات الخاصة بفيروس كورونا التابعة للمركز الوطني انخفاضًا في متوسط عدد الوفيات، حيث بلغت 4 حالات يوميًا هذا الأسبوع أيضًا واستقرارًا في مؤشر معدل الوفيات 1.34%.

ومع انخفاض عدد الحالات المسجلة أسبوعيا لكل 100 الف مواطن وانخفاض عدد الحالات في مراكز العزل، ينخفض تصنيف منطقة طرابلس إلى المستوى الوبائي الثاني وبذلك تصنف كل المناطق الليبية على المستوى الوبائي الثاني.

الوضع الوبائي في العالم ودول الجوار
وفيما يخص الوضع الوبائي العالمي، أشار التقرير إلى خروج منطقة غرب المحيط الهادي من تأثير موجة أومیكرون، فقد سجلت منظمة الصحة العالمية انخفاضًا في عدد الحالات بلغ هذا الأسبوع 14% عما سجل الأسبوع الماضي.

في حين ارتفع عدد الوفيات 43% عن الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد الإقليمي سجلت منطقة شرق المتوسط انخفاضًا قياسيًا بلغ 32%، وتزامن ذلك مع تسجيل المنطقة انخفاضًا في أعداد الوفيات بلغ 22%.

أما عن دول الجوار، فلا تزال تشكل بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي أهمية كبيرة كمصدر أساسي للعدوى.

وحسب تصنيف مركز مكافحة الأمراض الأميركي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الإصابة وعدد الاختبارات مقارنة بعدد السكان خلال 28 يومًا) فقد صنفت ليبيا وتركيا والأردن ومصرومالطا وتونس في مستوى الخطورة الرابع والأكثر خطورة للسفر والذي يتطلب الحصول على التطعيمات كاملة.

ولا تزال تونس تشهد انخفاضًا طفيفًا في أعداد الحالات هذا الأسبوع حيث بلغت نسبة الحالات الموجبة 10% وقد تزامن ذلك مع انخفاض في أعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 20% عما سجل نهاية الأسبوع الماضي. كذلك سجلت مصر استقرارًا في عدد الحالات المصابة.

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