إيطاليا: تراجع أعداد المهاجرين عير الشرعيين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إيطاليا عن اتجاه تنازلي مستمر في المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا وتونس والجزائر منذ نوفمبر 2021. وقالت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، في جلسة استماع أمام لجنة شنغن البرلمانية، الأربعاء، إن السلطات الأيطالية « سجلت 437 مهاجرًا غير شرعي من ليبيا، أي أقل من الثلث مقارنة بشهر مارس 2021 عندما بلغ عددهم 1505 شخصًا».



وتابعت الوزيرة: «لقد شهدنا أيضًا تخفيفًا للضغط من ناحية القادمين تونس، وهو اتجاه بدأ في سبتمبر 2021 وتعزز في الشهرين الأولين من العام 2022»، مبينةً أنه «في الفترة من 1 يناير إلى 29 مارس، وصل 1494 شخصًا إلى إيطاليا»، بينما وصل في الفترة نفسها من العام الماضي 2080 شخصًا»، أي «بانخفاض بنسبة 27%».

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وبشأن الهجرات في منطقة المتوسط​​، في أشارت الوزيرة إلى «وصول 6701 مهاجر إلى إيطاليا في الفترة من 1 يناير إلى 29 مارس 2022، و3323 نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ، منهم 1595 بعد تدخل سفن المنظمات غير الحكومية، في حين بلغت عمليات الرسوّ الذاتي 3378».

ونوهت لامورجيزي بأنه «في العام 2021، وصل ما مجموعه 67477 مهاجرًا إلى إيطاليا، ولا يزال غالبية المهاجرين ينطلقون من سواحل ليبيا وتونس». واختتمت بالقول إنه «في الفترة المشار إليها سلفًا، وصل 4236 مهاجرًا من ليبيا، مع زيادة طفيفة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى للعام 2021».

وفي فبراير الماضي، بحث النائب العام الصديق الصور خلال زيارة إلى إيطاليا ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية في إيطاليا وتطور الإجراءات الخاصة بشأنهم، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية.

وأشارت لامورجيزي إلى أنه «من الجزائر، سجلنا قدوم 55 وافدًا فقط خلال العام 2022 مقارنة بـ253 في الفترة نفسها من العام الماضي»، بينما «لم يصل أحد من هذا البلد في الشهرين الماضيين».