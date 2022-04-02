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البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق مقاصد رمضان من التسامح والمضي قدما نحو وطن مستقر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 12:06 مساء
البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق مقاصد رمضان من التسامح والمضي قدما نحو وطن مستقر
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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 هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية إلى ضرورة تحقيق مقاصد الشهر الكريم من التسامح والإحسان لرأب الصدع والمضي نحو الاستقرار في ليبيا.

قدمت البعثة الأممية التهنئة للشعب الليبي، في بيان قالت فيه، «بحلول شهر رمضان المبارك، تتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي الكريم».

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وتمنى بيان البعثة الأممية أن «تتحق مقاصد الشهر الكريم المتمثلة بالصبر والتسامح والإحسان وأن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدمًا نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار».

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