Atwasat

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 11:24 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (2 أبريل 2022). (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة غدا على ساحل زواره وطرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
•الرؤية جيدة الى متوسطة هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة.
• السماء: صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زواره وطرابلس.
•رياح شمالية شرقية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية اليوم على ساحل سرت سرعتها بين 5 و 20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل زواره وطرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب الغبار.
• صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.
• رياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا الى شمالية غربية على الخليج، وتكون متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية على باقي الساحل، سـرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر (14 - 16) مْ.

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»

مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال
السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية الهلال

السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية...
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان

3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث

كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان

المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة
جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة

النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض...
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
هلال سبها أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس ليبيا لكرة القدم

هلال سبها أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس ليبيا لكرة القدم
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي

«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد خارطة الغلاء في ليبيا مع حلول رمضان
«بوابة الوسط» ترصد خارطة الغلاء في ليبيا مع حلول رمضان
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا
خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني ......
إيطاليا: تراجع أعداد المهاجرين عير الشرعيين من ليبيا
إيطاليا: تراجع أعداد المهاجرين عير الشرعيين من ليبيا...
البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق مقاصد رمضان من التسامح والمضي قدما نحو وطن مستقر
البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق مقاصد رمضان من التسامح والمضي ......
خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا
خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة ......
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط