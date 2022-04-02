الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة غدا على ساحل زواره وطرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة الى متوسطة هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة.

• السماء: صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زواره وطرابلس.

•رياح شمالية شرقية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية اليوم على ساحل سرت سرعتها بين 5 و 20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل زواره وطرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.