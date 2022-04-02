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حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 10:02 صباحا
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
حالة الطقس اليوم السبت 2 أبريل 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا يميل للاعتدال اليوم السبت على معظم المناطق الغربية، وأتربة عالقة بالجو في بعض المناطق الشرقية، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك. 

وتتجه درجات الحرارة للارتفاع بداية من بعد غدٍ الإثنين على أغلب مناطق ليبيا، في ثاني أيام الشهر المبارك.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى الخمس وتكون جنوبية غربية على باقي المناطق، وتتحول غدًا إلى شرقية نشطة السرعة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى الخمس، وتكون اليوم بين 26 و30 درجة مئوية على مناطق مصراتة - سرت والدواخل (تنخفض غدًا على مصراتة وسرت)، بينما تسجل ارتفاعًا بداية من يوم الإثنين على جميع المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
حالة السماء: غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب غدًا.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع أتربة عالقة بالجو، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانًا غدًا مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الدواخل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق، تصل غدًا على جالو إلى 37 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: غائمة جزئيًا وتكون صافية إلى قليلة السحب غدًا.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق معتدلة السرعة تنشط أحيانًا غدًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم الغد.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك في ليبيا
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