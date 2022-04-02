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مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 02 أبريل 2022, 09:42 صباحا
مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
اجتماع عدد من المسؤولين بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (الإنترنت)
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عقد مسؤولون تنفيذيون وأمنيون اجتماعًا لمتابعة الخدمات الطبية في سرت، وخصوصًا مستشفى بن سينا التعليمي بسرت. 

حضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن سرت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان د.حسن الزرقاء، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير مديرية الأمن بسرت عميد د.مختار أبوسبيحة، ومدير عام المستشفى د.علي الزرقاء، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ومدير إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى د.عوض عبدالله.

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وأوضحت مصادر لـ«بوابة الوسط»، أن الاجتماع تابع احتياجات المستشفى وأوضاع الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز والوحدات الصحية بسرت، كما جرى بحث المختنقات التي تواجة المركز الصحي بمحلة خليج سرت والمتوقف عن العمل.

ناقش الاجتماع تشغيل العيادات الخارجية خلال أيام شهر رمضان بمجمع العيادات المركزي الصحي للتخفيف عن مستشفى بن سينا التعليمي، ومتابعة زيادة عدد الأجهزة الطبية والأسرّة لقسم الكلى بسرت لتصل الإجمالي الى 55 سريرًا مجهزًا. يشار إلى أن مستشفى بن سينا التعليمي بسرت يقدم خدماته الطبية لأكثر من أربع بلديات متقاربة.

مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
مسؤولون يناقشون سير الخدمات الطبية في سرت
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