أرسلت 35 تقريرا إلى مجلس الأمن.. «إيريني» تعلن حصيلة نشاطها خلال عامين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حصيلة نشاطها خلال عامين من انطلاق المهمة العسكرية، كللت بإرسال 35 تقريرا خاصا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتعلق بـ«أحداث ذات أهمية كبرى».

وأطلقت «إيريني» في اليونان في 31 مارس العام 2020، عقب قرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، وجرى تمديد ولايتها في العام 2021 حتى مارس العام 2023.

وعلى متن الفرقاطة اليونانية «إتش إس إيلي»، نظم حفل تغيير قيادة العملية في مدينة تارانتو جنوب إيطاليا اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وعادت القيادة التكتيكية للقوة الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الأدميرال الإيطالي فابريزيو روتيري، الذي تسلم المسؤولية من اللواء اليوناني الأدميرال ميخائيل ماجكوس.

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وأجرت «إيريني» أكثر من 6300 استجواب و250 زيارة على متن السفن للسفن التجارية العابرة في المنطقة خلال عامين إلى جانب 22 عملية تفتيش للوحدات التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر، ونفذت في إحدى الحالات مصادرة مواد للاستخدام العسكري. كما تراقب العملية 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارًا ومهابط طائرات في ليبيا.

وتقول وكالة «نوفا» إنه حتى في فترة الأزمة الدولية في إشارة إلى الحرب الأوكرانية، يمكن للعملية الاعتماد على وحدتين سطحيتين وست طائرات دورية ونحو 600 رجل وامرأة. كما يوفر مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي الواقع في توريخون بإسبانيا، إلى جانب الدول الأعضاء، الدعم المعلوماتي الضروري لتحقيق أهداف البعثة.