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ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال 7 سنوات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 01 أبريل 2022, 11:37 مساء
ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال 7 سنوات
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر، (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ترحيل 60 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا طواعية إلى بلدانهم الأصلية منذ العام 2015.

وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه جرى ترحيل هؤلاء المهاجرين عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مضيفة أن نحو 47% من العائدين الذين ساعدهم البرنامج «كانوا في مراكز الاحتجاز» بينما يعيش الباقون في مناطق حضرية.

ومنذ بداية العام الجاري، أنقذ أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي في البحر واعيدوا إلى ليبيا، وفقًا للمنظمة.

والأربعاء الماضي، قالت ألمانيا أن جيشها لم يعد يوفر التدريب لحرس السواحل الليبي على خلفية «السلوك غير المقبول» لوحداته تجاه اللاجئين والمهاجرين.

وتتهم منظمات حقوقية غير حكومية حرس السواحل بإساءة معاملة المهاجرين الموقوفين، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر القوارب.

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