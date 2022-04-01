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الخارجية الأميركية تعلن عن الاستراتيجية العشرية لمنع العنف وتعزيز الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 10:14 مساء
الخارجية الأميركية تعلن عن الاستراتيجية العشرية لمنع العنف وتعزيز الاستقرار في ليبيا
مبني وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، عن «استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار» التي تستهدف ليبيا بالإضافة إلى هايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة ومجموعة من بلدان غرب أفريقيا الساحلية تتألف من بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو خلال السنوات العشر القادمة.

وقالت كل من وزارات الخارجية والخزانة والدفاع الأميركية إلى جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان مشترك بشأن الاستراتيجية العشرية، إن «حكومة الولايات المتحدة تمضي قدما بروح الشراكة مع أربع دول ومجموعة إقليمية من البلدان لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار».

التزام أميركي بتعزيز المرونة العالمية والدول المسالمة والتجديد الديمقراطي
وأوضحت أن «هذا يمثل معلمًا هامًا وخطوة تالية في تحقيق أهداف قانون الهشاشة العالمية التاريخي، والذي لا يزال يتمتع بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس للجهود المبتكرة لتعزيز عالم أكثر سلامًا واستقرارًا»، مجددا التأكيد على التزام الولايات المتحدة «بتعزيز المرونة العالمية والتجديد الديمقراطي، وتعزيز الدول المسالمة التي تعتمد على نفسها والتي تصبح شركاء اقتصاديين وأمنيين للولايات المتحدة» وذلك «في ضوء الأحداث المروعة التي تتكشف في أوكرانيا والناجمة عن حرب بوتين الوحشية غير المبررة».

وأكد البيان المشترك أن «كل تعاون يقدم فرصة فريدة للاستفادة من الدروس المستفادة من عقود من التدخل الأميركي في الخارج، لتعزيز الطريقة التي تشارك بها حكومة الولايات المتحدة في البيئات الصعبة، وبناء المرونة بشكل مشترك ضد الصدمات السياسية والاقتصادية والطبيعية».

مستهدفات الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار
وذكر البيان المشترك أن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار «تحدد جهدًا حكوميًا كاملًا مدته عشر سنوات لتعزيز السلام والاستقرار طويل الأجل من خلال الدبلوماسية المتكاملة والتنمية ومشاركة قطاع الأمن».

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وتعتمد الاستراتيجية «على العمل المنجز وتعززه لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، وقانون إيلي ويزل لمنع الإبادة الجماعية والفظائع، والجهود المستمرة لمنع التطرف العنيف ومكافحته. وستعمل على تعزيز الأولويات الأخرى وتعزيزها، مثل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان؛ تعزيز المساواة بين الجنسين؛ مكافحة الفساد؛ تقليل مخاطر أزمة المناخ؛ ووضع حد لوباء COVID-19».

نهج مرن لمراعاة الأسباب الكامنة للعنف وعدم الاستقرار
وأكدت الوزارات الأميركية في بيانها المشترك أن الاستراتيجية جرة تصميم نهجها بمرونة «لمراعاة الأسباب الكامنة للعنف وعدم الاستقرار ومعالجتها قبل اندلاع النزاعات والأزمات أو تدهورها». مشيرة إلى أنها «تسعى إلى تكييف نهجنا المشترك مع الظروف الفريدة لكل سياق محلي وإقليمي، ورفع الأصوات المحلية للبحث بشكل مشترك عن حلول على الأرض لمنع الصراع».

كما أكد البيان أن الولايات المتحدة «ستتبنى وجهة نظر طويلة الأمد، وستعمل عن كثب مع شركاء محليين متشابهين في التفكير وملتزمين». كما ستدعم «وفقًا للاستراتيجية، الاستقرار في المناطق التي يعيق فيها العنف التنمية ويهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والشركاء. وستعمل هذه الجهود على تحسين الحياة وسبل العيش في هذه العملية».

متطلبات نجاح الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار
وقالت الوزارات الأميركية إن عملها «يرتكز على التزام عميق ودائم بوضع الدبلوماسية والقيم المشتركة في المقام الأول». مبينة أن نجاح الاستراتيجية «سيتطلب قيادة قوية وصبرًا وإبداعًا وعلاقة بناءة مع شركائنا الدوليين والمحليين».

وشددت وزارات الخارجية والدفاع والخزانة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على أن «هناك حاجة إلى بناء السلام ومنع نشوب النزاعات الآن أكثر من أي وقت مضى»، لافتة إلى تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الآخرين لخلق عالم أكثر سلامًا.

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