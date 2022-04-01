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نورلاند يعلق على إعلان بلينكن لـ«الاستراتيجية الأميركية العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 07:30 مساء
نورلاند يعلق على إعلان بلينكن لـ«الاستراتيجية الأميركية العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا»
المبعوث الأميركي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)
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علق المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على إعلان وزير الخارجية الأميركية عن «استراتيجية الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في ليبيا»، مؤكدا انها تظهر «التزامًا أميركيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية».

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الجمعة، «تظهر استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية. ونحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين».

بلينكين يعلن الاستراتيجية الأميركية لتعزيز الاستقرار في ليبيا
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين «استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار ومنع الصراعات تشمل دول ليبيا وهايتي وموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب أفريقيا.

- بلينكن: سننفذ مع ليبيا ودول أخرى الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار
- بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا وتحقيق هدفين
- بلينكن: واشنطن والرباط تتعاونان بشكل وثيق مع قضية ليبيا

وأوضح بلينكن في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» بالخصوص أن الاستراتيجية الأميركية للعشرية القادمة ستعمل خلال الولايات المتحدة «مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار».

إشادة أميركية بدور المغرب وموقف الجزائر حيال ليبيا
ويأتي الإعلان عن «استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا» بعد جولة مغاربية شملت كل من الجزائر والمغرب، أجرى خلالها بلينكن محادثات مع قادة الدبلوماسية في البلدين والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حول الوضع في ليبيا.

وأشاد بلينكن عقب جولته المغاربية بموقف المغرب ودور الجزائر حيال العملية السياسية وتطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن واشنطن تعمل مع كلا البلدين على تحقيق الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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